Васильева: Драчёв говорит об апелляции, но мне никто не пишет. СБР устранился

Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала ситуацию вокруг возможной дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов за 12 месяцев. На минувшей неделе Независимое агентство антидопингового тестирования отклонило апелляцию спортсменки.



«5 марта я получила письмо о том, что моя объяснительная по поводу третьего флажка отклонена и у меня есть время до 12 марта на подачу запроса на пересмотр этого решения. Не апелляции, а запроса на пересмотр, это разные вещи. Я же не в CAS обращаюсь, не в какой-то суд. Я просто имела право отправить запрос в IBU на пересмотр, аргументировав это. С 5 марта СБР из дела устранился. Всё дальше происходило без его участия. Были найдены несостыковки в переписке, в отправке мне уведомлений о записи флажков. Был составлен список этих несостыковок, переведён на английский и послан в IBU. Это и был запрос на пересмотр.



И только 13 марта, когда срок подачи этого запроса уже истёк, мне написал врач команды Алексей Лагуточкин с вопросом, как обстоят дела. Я сказала, что отправила письмо в IBU, и получила от него претензию, что не поставила в копию СБР. А зачем мне ставить в копию СБР, если Союз самоустранился из моего дела? Если Драчёв даёт интервью, где говорит, что будут подавать апелляцию, но при этом мне никто ничего не пишет и даже не спрашивает. И уж тем более не вникает в нюансы. Уведомление о получении второго флажка, которое составлено и подписано 17 августа, и я и СБР впервые получили только 20 марта.



После моего запроса на пересмотр IBU порылся в своих исходящих письмах и вдруг выяснил, что не отправлял мне уведомление о записи второго флажка. Собственно, до этого я не получала ни одного документа, где бы говорилось, что у меня два флажка. СБР стоял в копии всех отправляемых мне писем и легко может опровергнуть мои слова, если я вру сейчас. Но я не вру. IBU сам подтвердил это, прислав уведомление, которое должно было быть отправлено 17 августа, лишь 20 марта в 13:39. Копия у СБР.



СБР стоит в копии всех уведомлений спортсмену, причем аж двумя адресами электронной почты. Только кто там будет копаться в законодательстве, нормативных документах и письмах от IBU на английском языке? Врач команды, которого назначили «ответственным за антидопинговую работу»? Наверное, для этого специализированный юрист нужен, как мне кажется.



В запросе на пересмотр с указанием этой ошибки мне отказали. И снова это первым прессе «слил» кто-то в СБР. Отказ аргументирован тем, что антидопинговое законодательство не принимает претензии по поводу обработки результатов. То есть задержка в семь месяцев в отправке письма о записи второго флажка не является причиной для пересмотра решения. То, что я не знала никогда, что у меня два флажка, думала, только один — а затем узнала что сразу три, — никого не побеспокоило.



Дальше будут слушания дисциплинарной панели IBU по моему делу. Сейчас я к ним готовлюсь», — цитирует Васильеву сайт «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Васильева дебютировала в Кубке мира. В составе сборной России она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе (Германия). Из-за пропуска трёх допинг-тестов Васильева не смогла принять участие в чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).