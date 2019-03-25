Бергер: сейчас для меня не актуально заниматься тренерской работой в России

Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер заявил, что не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону. Идеей пригласить Бергера в тренерский штаб сборной России поделился ранее президент Союза биатлонистов России, четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв.

«В Минске за завтраком у меня была приятная беседа с Владимиром Драчёвым и Сергеем Чепиковым. Однако на данный момент для меня не актуально заниматься тренерской работой в России. Но за предложение спасибо, я польщён», — приводит слова 39-летнего Бергера ТАСС.

Ларс Бергер — бывший норвежский биатлонист и лыжник, трёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в лыжных гонках, чемпион мира 2009 года по биатлону.