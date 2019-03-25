Фуркад: возобновлю тренировки с желанием вновь помучить Йоханнеса Бё

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, французский биатлонист Мартен Фуркад в отличие от своего брата Симона не спешит завершать карьеру. Фуркад-младший настроен отдохнуть и вновь бороться с норвежцем Йоханнесом Бё, который в сезоне-2018/19 собрал все «Хрустальные глобусы».

«Прямо сейчас мне хочется отдохнуть и восстановить силы. Возобновлю тренировки с желанием вновь помучить Йоханнеса, чтобы он не расслаблялся в следующем сезоне», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Мартен Фуркад досрочно завершил сезон после чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция). На финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) он присутствовал в качестве зрителя. В общем зачёте Фуркад занял 12-е место.