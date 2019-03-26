Ярошенко: думаю, Логинов сильнее Шипулина

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил выступление Александра Логинова в завершившемся розыгрыше Кубка мира. В общем зачёте Логинов занял второе место.



«Это не просто отличный, это сверхуспешный сезон для Логинова. Впервые за долгие годы в нашей сборной появился очень стабильный спортсмен. Если честно, я был скептически настроен насчёт него. Думал, что во второй части сезона у него будет так называемое западение скорости. Но Саша переубедил меня. Мне кажется, ему самому было важно понять, что он сможет держать феноменальную скорость долгое время. Думаю, он сильнее Шипулина. Могу сравнить его лишь с Владимиром Драчёвым, за которым я пристально следил, когда сам был молодым биатлонистом.



Что ему надо исправлять? Возможно, более хладнокровно подходить к стрельбе. В остальном у него нет недочётов. Надеюсь, в следующем году мы уже будем наслаждаться его борьбой с Бё за первое место в общем зачете. Йоханнес — не такой робот, как Мартен Фуркад, который штамповал победу за победой. Норвежец допускает ошибки, и к нему можно приблизиться», — цитируют Ярошенко «Известия».



На чемпионате мира 2019 гола в Эстерсунде Логинов завоевал серебро в спринте и бронзу в эстафете.

Дело Шипулина живёт. Логинов провалил гонку, но это абсолютно неважно Сборная России ужасно выступила в последней гонке сезона, но болельщики всё равно счастливы. А Логинову безумно повезло.