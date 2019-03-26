Аргентинский велогонщик Самора попался на употреблении EPO

Допинг-тест аргентинского гонщика Даниэля Саморы дал положительный результат на эритропоэтин (EPO), сообщает L’Équipe.

Допинг-проба была взята 30 января, во время многодневной гонки «Вуэльта Сан-Хуана». По итогам соревнований 32-летний аргентинец из команды Agrupacion Virgen De Fatima стал лучшим горовосходителем соревнований. В общем зачёте Самора занял 12-е место.

Сегодня, 26 марта, Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о временном отстранении спортсмена. Если контрэкспертиза подтвердит этот результат, то аргентинскому велогонщику грозит дисквалификация сроком четыре года.