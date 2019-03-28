Хованцев: Волков говорил, что вышел на привычный уровень. Я этого не заметил

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги мужской спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени. Победу одержал Матвей Елисеев, вторым стал Александр Логинов, третьим — Иван Томилов.

«Не все спортсмены, которые выступали на заключительном этапе Кубка мира, сумели восстановиться к чемпионату России. Но те же Елисеев и Логинов показали, что они по-прежнему держат хороший уровень. По крайней мере физически.

По стрельбе, конечно, есть вопросы. У Матвея два промаха. У Логинова и вовсе три. Но Александр в очередной раз был лучшим по ходовым характеристикам. Трасса, конечно, непростая. Нужно иметь хорошие лыжи и нормальное функциональное состояние. По-другому хороший результат не показать.

Выступление Волкова? Алексей недавно дал интервью, в котором рассказал, что вышел на свой привычный уровень. По сегодняшней гонке я этого не заметил. У Волкова ноль промахов, но только 12-е место. Скорости ему по-прежнему не хватает", — цитирует Хованцева «Тюменская арена».

Гонка преследования состоится 30 марта.

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