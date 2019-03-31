Российские кёрлингисты стартовали с поражения от шотландцев и канадцев на ЧМ

Мужская сборная России по кёрлингу уступила командам Шотландии и Канады в стартовых матчах группового раунда чемпионата мира, который проходит в Летбридже (Канада).

Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Летбридж, Канада

Групповой этап, первый тур

Шотландия — Россия — 8:2 (2:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:1, 2:0, 1:0, 2:0, X:X, X:X).

Второй тур

Канада — Россия — 11:3 (3:0, 0:1, 2:0, 0:1, 3:0, 0:1, 3:0, X:X, X:X, X:X).

За сборную России выступают Сергей Глухов (скип), Антон Калалб, Дмитрий Миронов, Артур Али и Евгений Климов (запасной).

Потерпев два поражения, сборная России занимает последнее место в турнирной таблице.

В ночь с 31 марта на 1 апреля мск россияне сыграют с командой Швейцарии.

Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин завершится 7 апреля.