Касперович: допинг-тест, который не прошёл Логинов, – сомнительный до сих пор

Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сказал, что до сих пор не знает, как спортсмен сдал положительный допинг-тест.

«Такие спортсмены, как Логинов, рождаются редко. Это талант — все звезды сошлись, ему всё дано.

Тот допинг-тест, который не прошёл Александр, он до сих пор сомнительный. Что могу сказать? Ничего. Он не будет говорить на эту тему. Мы до сих пор не можем разобраться и понять, откуда прилетело.

Он изменится немножко – нужно время. У него не так сладко всё складывается в жизни, давайте немного подождём. Время лечит. Думаю, Сашка разговорится и будет общаться», — сказал Касперович в эфире телеканала «Матч ТВ».

В декабре 2013 года допинг-проба Логинова дала положительный результат на эритропоэтин (EPO). Впоследствии спортсмен был дисквалифицирован на 2 года.