Сливко: сейчас в команде Тюменской области женщин очень мало

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в масс-старте на чемпионате России в Тюмени, где она завоевала бронзу. Победу одержала Светлана Миронова, второе место заняла Лариса Куклина.

«Первая гонка соревнований – спринт – меня очень расстроила. Я заняла 33-е место, не получилось порадовать своих болельщиков и родных, которые переживают за меня здесь. После такой позиции в пасьюте было очень сложно бороться за медаль. И вот первая награда пришла. Ходом мне было в масс-старте тяжело. Я допустила один промах, а золото и серебро взяли спортсменки с тремя осечками. Но медалька всё равно есть, это круто!» — цитирует Сливко «Тюменская арена».

Виктория также поделилась ожиданиями от эстафеты, которая состоится завтра, 2 апреля.

«Эстафета – очень важный для нас старт. Так вышло, что сейчас в команде Тюменской области женщин очень мало. Есть я и Старых, плюс будем брать юниорок и стараться так расставиться по этапам, чтобы бороться за высокие места», — сказала Сливко.