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Динара Смольская опубликовала фотографии с семейного отдыха в Дубае

Динара Смольская опубликовала фотографии с семейного отдыха в Дубае
Динара Смольская
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Смольская поделилась фотографиями с отпуска, который она вместе с семьёй проводит в Дубае. Спортсменка рассказала о погоде на популярном курорте и о том, как проводит время на отдыхе.

Фото: из личного архива Динары Смольской

Фото: из личного архива Динары Смольской

Фото: из личного архива Динары Смольской

Динара Смольская является супругой серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года белорусского биатлониста Антона Смольского. Осенью 2023 года у пары появился на свет мальчик. Напомним, Антон Смольский стал победителем общего зачёта Кубка Содружества в сезоне-2023/2024, обыграв россиянина Эдуарда Латыпова. В общем зачёте Кубка России — 2023/2024 белорус занял 25-ю позицию. На Спартакиаде сильнейших — 2024 Смольский стал серебряным призёром индивидуальной гонки.

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