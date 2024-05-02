Динара Смольская опубликовала фотографии с семейного отдыха в Дубае

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Смольская поделилась фотографиями с отпуска, который она вместе с семьёй проводит в Дубае. Спортсменка рассказала о погоде на популярном курорте и о том, как проводит время на отдыхе.

Фото: из личного архива Динары Смольской

Фото: из личного архива Динары Смольской

Фото: из личного архива Динары Смольской

Динара Смольская является супругой серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года белорусского биатлониста Антона Смольского. Осенью 2023 года у пары появился на свет мальчик. Напомним, Антон Смольский стал победителем общего зачёта Кубка Содружества в сезоне-2023/2024, обыграв россиянина Эдуарда Латыпова. В общем зачёте Кубка России — 2023/2024 белорус занял 25-ю позицию. На Спартакиаде сильнейших — 2024 Смольский стал серебряным призёром индивидуальной гонки.