Путин наградил орденом Дружбы главу Федерации шахмат России Филатова

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами выдающихся соотечественников. Среди прочих был награждён президент Федерации шахмат России Андрей Филатов – он получил орден Дружбы.



Действующая шахматистка и инструктор сборной России по шахматам Центра спортивной подготовки сборных России Екатерина Лагно была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.



Напомним, в конце 2018 года Лагно стала чемпионкой мира по шахматам в блице. Соревнования проводились в Санкт-Петербурге. Россиянин Даниил Дубов стал победителем соревнований в рапиде. 29 марта российский шахматист Владислав Артемьев стал победителем индивидуального чемпионата Европы по шахматам в Скопье (Македония). Ранее мужская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат мира, женская сборная завоевала серебро.