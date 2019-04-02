Биатлонист Волков: более-менее начал в себя приходить

Олимпийский чемпион Алексей Волков прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Вторая команда ХМАО-Югры с Волковым в составе продемонстрировала четвёртый результат.

«Более-менее начал в себя приходить, начала появляться хоть какая-то лёгкость, надеюсь, что в эстафете хоть как-то помог команде. После такого сезона морально уже непонятно как, всё скомкано, главное, чтобы мотивация была идти дальше», — приводит слова Волкова сайт «Матч ТВ».

Эстафету выиграла первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова. Второе место заняла сборная Республики Башкортостан. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии.