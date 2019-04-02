Пащенко: когда Волков проехал мимо места передачи эстафеты, было неожиданно

Представитель второй сборной ХМАО-Югры Пётр Пащенко прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Команда заняла четвёртое место.

«Когда Волков проехал мимо места передачи эстафеты, было немного неожиданно. Потом соперники сменялись на моём месте, я уступил им.

Стрельба? Я был сконцентрирован на том, чтобы сделать максимальный отрыв для партнёров, допустив при этом ошибку на рубеже стоя", — приводит слова Пащенко сайт «Матч ТВ».

Эстафету выиграла первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова. Второе место заняла сборная Республики Башкортостан. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии.

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