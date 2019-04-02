Зеппельт задал Якобсен ряд неудобных вопросов о противоастматических препаратах

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт во время лекции в Осло, посвящённой допинг-скандалу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде, задал присутствовавшей в зале норвежской лыжнице Астрид Якобсен ряд неудобных вопросов о противоастматических препаратах, которые применяют многие норвежские спортсмены, пишет Dagbladet.



Зеппельт спросил Якобсен, какое количество лекарств используют норвежские спортсмены, что это за лекарства, для чего они и что она думает о 6000 дозах препаратов от астмы, которые норвежцы взяли с собой на Олимпийские игры — 2018.



Отмечается, что Якобсен была смущена после вопросов журналиста.

«Я не была готова к этому. Но это его работа. Он попросил меня ответить на вопросы, которыми я не занимаюсь. Препараты в Пхёнчхан доставляла норвежская федерация», — сказала Якобсен после лекции.