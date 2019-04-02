Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Зеппельт задал Якобсен ряд неудобных вопросов о противоастматических препаратах

Фото: Trond Tandberg/Getty Images
Зеппельт задал Якобсен ряд неудобных вопросов о противоастматических препаратах
Другие / Лыжный спорт

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт во время лекции в Осло, посвящённой допинг-скандалу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде, задал присутствовавшей в зале норвежской лыжнице Астрид Якобсен ряд неудобных вопросов о противоастматических препаратах, которые применяют многие норвежские спортсмены, пишет Dagbladet.

Зеппельт спросил Якобсен, какое количество лекарств используют норвежские спортсмены, что это за лекарства, для чего они и что она думает о 6000 дозах препаратов от астмы, которые норвежцы взяли с собой на Олимпийские игры — 2018.

Отмечается, что Якобсен была смущена после вопросов журналиста.

«Я не была готова к этому. Но это его работа. Он попросил меня ответить на вопросы, которыми я не занимаюсь. Препараты в Пхёнчхан доставляла норвежская федерация», — сказала Якобсен после лекции.

Зеппельт: услугами допинг-врача из Эрфурта пользовался минимум 21 спортсмен
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент