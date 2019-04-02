Поварницын: если бы можно было бегать, я готов продолжать биатлонный сезон

Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал результаты эстафеты на чемпионате России в Тюмени и подвёл итоги сезона. Сборная Удмуртии, за которую бежал Поварницын, заняла третье место в эстафете.

«Всегда верю в нашу команду. В Удмуртии сильные спортсмены. Состав у нас несколько омолодился, но мы способны бороться за высокие места.

Рад ли, что завершается сезон? Знаете, если бы можно было просто бегать, я готов продолжать. А вот на стрельбе концентрации сейчас уже не хватает. Вообще, сезон получился насыщенным и сложился удачно", — приводит слова Поварницына «Тюменская арена».

Победу в эстафете одержала первая команда ХМАО-Югра в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова.