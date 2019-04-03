Беленюк — о Порошенко: 5 лет списывания всех бед на Кремль вызывают подозрение

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал о вымышленной беседе с президентом США Дональдом Трампом по поводу президентских выборов на Украине.

«Значит так, звонил Трампу, пообщались по душам. Он сказал, что разницы, кто станет президентом Украины, для Госдепа нет: они умеют договариваться со всеми. Протест народа против Порошенко в виде голосов за Зеленского понятен! Пять лет списывания абсолютно всех бед на Кремль даже у самых «застёгнутых» вызовет подозрения! Глобально на расклад геополитической картины такой сущий пустяк, как смена главы государства Украина, абсолютно никак не скажется. Ну а смена рыл у кормушки в самой стране нас не особо-то и волнует…

«Конечно, если бы ваш президент помимо «віри, мови, армії» добавил «инфраструктуру, защиту прав собственности, инвестиционный климат» ну или хотя бы меньше врал о ништяках, которые ждут страну при его избрании в 2014-м, возможно, проблем у него сейчас было бы меньше! Но сам понимаешь… Политика… Тут все методы хороши для достижения результата. Да и вообще, Жан, часто тот, кто громче всех кричит «ловите вора», сам им и оказывается — политтехнологии умело манипулируют людским сознанием. Как говорится, было, есть и будет! Так что не парься о том, кто победит на выборах, на жизнь 99% украинцев это абсолютно никак не повлияет, тренируйся и показывай результат, держи ухо в остро и рассчитывай на себя, это всё, что могу посоветовать».

Я в свою очередь поблагодарил Дональда и пожелал ему побыстрее сделать Америку великой опять, а то мы так долго не протянем! Он чуть было не рассмеялся в трубку и сказал, что мы как страна европейского континента ещё легко обходимся, и у меня сразу всплыла в памяти история Руанды, хотел было три раза сплюнуть… Но, услышав гудки в трубке, понял, что это совсем другая история», — написал Беленюк.

Пост доступен в «инстаграме» Жана Беленюка.