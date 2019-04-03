Хованцев: в этом сезоне пресса иногда разлагала команду. Раньше такого не было

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил работу прессы вокруг национальной команды в завершившемся сезоне.



«Временами было вокруг команды такое, от чего я даже не отвык, а просто раньше такого не было. Один сплошной негатив. Пресса, которая должна быть объективной, иногда просто разлагала команду. «Спортсмены никакие, не могут ни бежать, ни стрелять». Это же позитива не даёт.



Иногда даже кипело в такие моменты, когда слышал совершенно необъективные обвинения в адрес спортсменов. Мне-то что? Я даже журналистам однажды сказал: «Ребята, склоняйте меня, как хотите, только не трогайте спортсменов», – цитирует Хованцева «Р-Спорт».

Ранее Хованцев заявил, что Евгения Гараничева можно называть «неудачником сезона № 1».