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Стал известен состав сборной Франции по биатлону на сезон-2024/2025 Кубка мира

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на сезон-2024/2025 Кубка мира
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Французская федерация лыжного спорта (FFS) презентовала состав основной национальной сборной по биатлону на соревновательный сезон-2024/2025.

Биатлон. Кубок мира, сезон-2024/2025. Состав сборной Франции (основная команда):

Женщины:

Жюстин Бреза-Буше;
Софи Шово;
Жилонн Гигонна;
Лу Жанмонно;
Осеан Мишелон;
Жанна Ришар;
Жулия Симон.

Мужчины:

Фабьен Клод;
Кентен Фийон Майе;
Эмильен Жаклен;
Оскар Ломбардо;
Эрик Перро.

Женскую сборную к соревнованиям по-прежнему будет готовить Сирил Бурде, мужскую — чемпион мира в смешанной эстафете, бывший французский биатлонист Симон Фуркад.

Сезон-2024/2025 Кубка мира начнётся 30 ноября 2024 года в Контиолахти (Финляндия) и завершится 23 марта 2025 года в Холmменколлене (Норвегия).

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