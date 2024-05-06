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Стал известен состав сборной Франции по биатлону на сезон-2024/2025 Кубка мира

Французская федерация лыжного спорта (FFS) презентовала состав основной национальной сборной по биатлону на соревновательный сезон-2024/2025.

Биатлон. Кубок мира, сезон-2024/2025. Состав сборной Франции (основная команда):

Женщины:

Жюстин Бреза-Буше;

Софи Шово;

Жилонн Гигонна;

Лу Жанмонно;

Осеан Мишелон;

Жанна Ришар;

Жулия Симон.

Мужчины:

Фабьен Клод;

Кентен Фийон Майе;

Эмильен Жаклен;

Оскар Ломбардо;

Эрик Перро.

Женскую сборную к соревнованиям по-прежнему будет готовить Сирил Бурде, мужскую — чемпион мира в смешанной эстафете, бывший французский биатлонист Симон Фуркад.

Сезон-2024/2025 Кубка мира начнётся 30 ноября 2024 года в Контиолахти (Финляндия) и завершится 23 марта 2025 года в Холmменколлене (Норвегия).