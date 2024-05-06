Стал известен состав сборной Франции по биатлону на сезон-2024/2025 Кубка мира

Французская федерация лыжного спорта (FFS) презентовала состав основной национальной сборной по биатлону на соревновательный сезон-2024/2025.
Биатлон. Кубок мира, сезон-2024/2025. Состав сборной Франции (основная команда):
Женщины:
Жюстин Бреза-Буше;
Софи Шово;
Жилонн Гигонна;
Лу Жанмонно;
Осеан Мишелон;
Жанна Ришар;
Жулия Симон.
Мужчины:
Фабьен Клод;
Кентен Фийон Майе;
Эмильен Жаклен;
Оскар Ломбардо;
Эрик Перро.
Женскую сборную к соревнованиям по-прежнему будет готовить Сирил Бурде, мужскую — чемпион мира в смешанной эстафете, бывший французский биатлонист Симон Фуркад.
Сезон-2024/2025 Кубка мира начнётся 30 ноября 2024 года в Контиолахти (Финляндия) и завершится 23 марта 2025 года в Холmменколлене (Норвегия).