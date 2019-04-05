Тихонов: я ошибся. Готов в 100-й раз извиниться. И перед помощником Путина тоже

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал об отношении к президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчёву.

«Я прочитал интервью Владимира Драчёва, где он снова высказался обо мне и сказал, что якобы я противопоставляю себя биатлонной семье. В очередной раз попрошу Драчёва не врать и хочу напомнить, как всё было на самом деле.



Я готов в 100-й раз извиниться за свою ошибку, что год назад поддержал этого безграмотного косноязыкого человека. Он прав в одном: у Тихонова энергии навалом, но она всегда использовалась на пользу нашему биатлону. При этом мне помогали профессиональные люди, такие как Алексашин, Подзолкова, Опёнков, Филиппов, Ерастов, Рочев и многие другие. Если кого-то забыл, не обижайтесь. Мы работали плодотворно 13 лет. Я говорил Драчёву: „Володя, мы тебе подберём нормальную команду“. Но он поступил по-своему. Сейчас я не могу даже выделить кого-то в правлении, потому что это люди не от биатлона. Им глубоко плевать на всё происходящее.

Ещё до конференции я его предупреждал, что ему одному как депутату руководить союзом будет некогда и многое будет зависеть от набранной команды. Хочу ещё раз извиниться перед помощником президента Игорем Левитиным за то, что сказал ему, что Драчёв справится.

В Драчёве впоследствии разочаровался не только я, а и многие люди, которые его в своё время поддержали, потому что за красивыми словами, а порой и откровенным популизмом не стоит никаких действий. Драчёву посоветую, пока не закончилось всё плачевно, поехать в Питер и помочь отцу и сыну Караваевым. Я пока не буду расшифровывать, какова его роль в их деле, но он уже не отвечает на их звонки три месяца. Володя, ты открестился от всех! Закончится твой срок, и с тобой никто не будет даже здороваться, потому что такими поступками ты заклеймишь себя позором! С тобой общаются только из-за того, что сейчас ты занимаешь высокий пост», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

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