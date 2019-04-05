Дзюдоист Пуляев — серебряный призёр этапа Гран-при в Турции

Российский дзюдоист Михаил Пуляев занял второе место на этапе Гран-при в Турции.



В финальной схватке в весовой категории до 66 кг 31-летний спортсмен уступил представителю Молдавии Денису Виеру. Обладателями бронзовых наград стали грузин Баграти Ниниашвили и испанец Альберто Гайтеро Мартин.



Пуляев — трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира. На чемпионате Европы в 2014 году в Монпелье он завоевал бронзовую медаль.

Дзюдо. Этап Гран-при. Турция

Мужчины, до 66 кг

1. Денис Виер (Молдавия)

2. Михаил Пуляев (Россия)

3. Баграти Ниниашвили (Грузия)

3. Альберто Гайтеро Мартин (Испания)