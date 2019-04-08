Вольники Садулаевы и Гаджимагомедов поборются за золото чемпионата Европы

В Бухаресте стартовал чемпионата Европы по спортивной борьбе. В первый день соревнований на ковёр вышли борцы вольного стиля в весовых категориях до 57, 65, 70, 79 и 97 кг. Россию в этих весах представили Муслим Садулаев, Начын Куулар, Магомедрасул Газимагомедов, Ахмед Гаджимагомедов и Абдулрашид Садулаев. В финал пробились Гаджимагомедов и Садулаевы.

Муслим Садулаев в полуфинале победил румына Андрея Дюкова — 10:0, Гаджимагомедов взял верх над украинцем Алексеем Доманицким — 7:0, а Абдулрашид Садулаев был сильнее Магомедгаджи Нурова из Македонии, выиграв схватку со счётом 12:0. Финалы пройдут 9 апреля.

Куулар (до 65 кг) не сумел выйти в полуфинал, уступив азербайджанцу Гаджи Алиеву — 3:5. Газимагомедов (до 70 кг) завершил участие в турнире в квалификации, проиграв азербайджанцу Агагусейну Мустафаеву — 3:4.

Составы финальных пар

До 57 кг: Муслим Садулаев (Россия) — Сулейман Атли (Турция)

До 65 кг: Гаджи Алиев (Азербайджан) — Селахатин Килищалаян (Турция)

До 70 кг: Агагусейн Мустафаев (Азербайджан) — Мустафа Кайя (Турция)

До 79 кг: Ахмед Гаджимагомедов (Россия) — Джабраил Гасанов (Азербайджан)

До 97 кг: Абдулрашид Садулаев (Россия) — Александр Гуштын (Беларусь)