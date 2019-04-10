В СБР создают специальную группу из лыжников для сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что в организации рассматривается возможность создания экспериментальной тренировочной группы, в которую вошли бы лыжники.



«У нас давно есть желание попробовать лыжников в биатлоне. Но просто так перейти в состав сборной страны по биатлону они не могут, потому что у них нет лицензий, они не могут быть аттестованы как биатлонисты. Для этого надо найти внебюджетные средства, к примеру Олимпийского комитета России, для создания экспериментальной команды. Как только они выступят на чемпионате России, завоюют очки, то смогут попасть и в национальную команду.



Если кто-то один к Олимпиаде сумеет выстрелить, то это уже будет эффективно. Но речь идёт о больших деньгах. Время есть, но если ещё год потеряем, то делать экспериментальную команду будет бессмысленно», — цитирует Драчёва ТАСС.

Источник также сообщает, что заседание правления СБР перенесено на день. Оно состоится 16-17 апреля.