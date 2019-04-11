Тренер Буртасова – о пропуске допинг тестов: я его чуть не убил

Александр Никифоров, личный тренер российского биатлониста Максима Буртасова, прокомментировал ситуацию с возможной дисквалификацией спортсмена. Напомним, на протяжении последних 12 месяцев он пропустил три допинг-теста.



«Это было ещё летом, в июне. Допинг-офицеры приехали к нему домой, в Новосибирск. Максима в этот момент дома не было, он находился на спортивной базе. Офицеры отправились на базу, взяли пробу, всё было нормально. Но получилась задержка в 40 минут, а это является нарушением. В двух других случаях было примерно то же самое, подробностей я уже не помню.



Это можно назвать раздолбайством. Ну и ещё одним словом, которое не для печати. Я его чуть не убил в своё время. Но чего сейчас вспоминать, это наши внутренние дела.



Все они взрослые люди и должны винить только себя. Есть правила, все о них знают и должны по ним жить. Делать такие ошибки на уровне сборной недопустимо. Вы ведь профессионалы и получаете за это деньги. Даже я уже набрался опыта в этих делах, знаю, что ничего сложного: заполняешь в компьютере расписание и показываешь, где находишься.



Я уверен, что Максим будет готовиться к Олимпийским играм. Всё-таки пробу он в итоге сдал, пусть и с задержкой. Это хоть какое-то оправдание. Даже если на год отстранят, ничего страшного, время ещё есть. А могут и полгода дать или вообще простить. Я не буду гадать», – цитирует Никифорова «Спорт-экспресс».

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