Мельникова и Симакова вышли в финал многоборья на чемпионате Европы

Российские спортсменки Ангелина Мельникова и Ангелина Симакова вышли в финал многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Турнир проходит в польском городе Щецин.



Мельникова заняла первое место в квалификации, набрав 55,166 балла. Симакова стала 16-й (51,965). Финал в женском многоборье пройдёт завтра, 12 апреля, туда пробились 24 гимнастки (не более двух от каждой страны).

Мельникова также вышла в финал соревнований в индивидуальных видах: на брусьях (2-й результат; 14,600 балла), в вольных упражнениях (2; 13,533) и опорном прыжке (6; 14,099).

В финал в опорном прыжке также пробилась Мария Пасека (5; 14,133), а Анастасия Ильянкова (4; 14,133) вышла в финал на брусьях. Финалы на отдельных снарядах состоятся 13-14 апреля.