Бьорндален: может, Шипулин сделает что-то хорошее для будущего России

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение россиянина Антона Шипулина завершить спортивную карьеру и стать политиком.

«Антон Шипулин – прекрасный парень. Я считаю, он закончил карьеру биатлониста слишком рано. Он мог бы выиграть у Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё. Он как раз тот, кто мог в дальнейшем составить им конкуренцию, если бы захотел и правильно тренировался. Я надеюсь, он вернётся.



Что касается его перехода в политику, я не знаю, на что он способен там. Не знаю, какие у него есть качества. Наверное, ему надо много учиться играть в эту игру. Она высококлассная. В политике нужно разбираться – для меня это исключено. Но, может быть, у Антона получится.



Сам по себе успех в спорте не гарантирует ничего. Хотя по биатлону я могу судить, что Антон хорошо обучается. Умеет развиваться, когда надо, менять манеру, подход. Я желаю ему удачи. Может, он сделает что-то хорошее для будущего России», — сказал Бьорндален в интервью COMMANDOS.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.

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