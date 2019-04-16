Максимов может войти в тренерский штаб мужской сборной России по биатлону

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону может пополнить Максим Максимов. Ожидается, что в команде он будет отвечать за функциональную и стрелковую подготовку. Главный тренер мужской сборной России Анатолий Хованцев и его помощник Артём Истомин сохранят свои посты, информирует ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).

39-летний Максимов — трёхкратный призёр чемпионатов мира по биатлону. Спортивную карьеру завершил в 2012 году. Он является мужем олимпийской чемпионки Альбины Ахатовой, которую СБР планировал привлечь к работе со сборной в качестве консультанта.

18 апреля правление СБР должно утвердить состав тренерского штаба сборной России на следующий сезон.