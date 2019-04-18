Норицын: если и приглашать кого-то из лыжниц в биатлон, то Непряеву

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал инициативу СБР создать экспериментальную группу из лыжников.



«Смотря, кого именно и с прицелом на какой год рассматривать. Если думать о ближайшей Олимпиаде, то научить человека стрелять за три года очень тяжело.



Денизе Херрман? На всякий случай, у Херрман процент попаданий меньше 80, это два промаха в спринте. Она очень быстрая лыжница и берёт этим. Но тогда получается, что нам из лыж нужно приглашать, условно, Непряеву. Её не отдадут? И я про это. А с остальными, нужно ещё смотреть, так ли уж они быстрее наших биатлонисток.



Может, это громко звучит, но такие лыжницы не будут обыгрывать ту же Свету Миронову. Мне даже для себя интересно, как бы она выглядела в гладкой лыжной гонке», — цитирует Норицына «Спорт-экспресс».

Наталья Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.