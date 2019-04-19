Тренер Шипулина: я допускал ошибки, но организм Антона всё сглаживал

Андрей Крючков, бывший тренер биатлониста Антона Шипулина, рассказал, каким получилось их сотрудничество.

«Конечно, страшно было соглашаться на такую работу. Я когда жене сообщил, она меня чуть из дома не выгнала. Но мы не могли бросить спортсмена на полпути и сказать: «Ладно, парень, это нормальный результат. Теперь давай сам по себе». Надо было всем пожертвовать. Уходить было всё равно страшно. Антон очень сильно помогал, прощая мне какие-то ошибки, которые я допускал. А я их, естественно, допускал. Особенно в первый год он меня всегда поддерживал, никогда не заострял внимания на явных моих просчётах, входил в ситуацию, понимая, что мне тоже достаточно тяжело. Плюс Шипулин — это такой талант, который появляется раз в сто лет. Когда я допускал какие-то методические ошибки, его организм был настолько силён, что все эти ошибки сглаживал. Если бы я пришёл к менее талантливому спортсмену, то не факт, что мне удалось бы адаптировать методику. Мы очень чётко разработали идеологию четырёхлетия и почти идеально к ней шли, за исключением последнего, главного года. Из-за болезни и методических ошибок. Где-то мы не рассчитали», — цитирует Крючкова сайт «Матч ТВ».

Крючков также поведал о конфликтах с Шипулиным.



«У нас за все четыре года работы возникало всего 4-5 конфликтных ситуаций, но они никогда сами по себе не разрешались. Мы всегда садились, проговаривали проблему, как бы это ни было обидно и больно. Чтобы вытащить проблему на поверхность, нужно иметь мужество. Легче её загнать внутрь и оставить там. Но в таком случае она всегда выплывёт именно в тот момент, когда нужно полностью довериться тренеру. Поэтому мы всегда проговаривали. Антон высказывал своё видение этой ситуации, я — своё. Затем жали руки и обнимались. Как только ты достанешь и разберёшь проблему, она исчезает. Вот тогда ты можешь быть уверен, что проблема не ударит тебя в спину в ответственный момент», — сказал тренер.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Он завершил карьеру в декабре 2018 года.