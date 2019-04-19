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Драчёв: неправильно экономить на таких видах спорта, как биатлон

Драчёв: неправильно экономить на таких видах спорта, как биатлон
Другие / Биатлон

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв считает, что сейчас нет причин для сокращения числа спортсменов и тренеров. По его мнению, в стране неправильно экономить на таких видах спорта, как биатлон.

«У нас огромный, медалеёмкий вид спорта. 12 комплектов разыгрывается, поэтому, на мой взгляд, нет смысла экономить на одном-двух людях. Надо дать поработать именно большим составом. Выбрать лучших, научить. На таких видах спорта экономить – неправильно. Можно найти экономию в другом месте.

У нас же аргумент очень простой. Мы готовимся к ближайшему чемпионату мира, к Олимпийским играм", – цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Встреча Драчёва с министром спорта РФ Павлом Колобковым относительно количественного состава сборных России по биатлону на сезон-2019/20 запланирована на 22 или 23 апреля.

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