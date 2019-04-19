Драчёв: Максимов – это усиление тренерской бригады сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал приглашение Максима Максимова в тренерский штаб мужской сборной по биатлону.

39-летний Максимов является чемпионом Европы — 2008 по биатлону. Он завершил спортивную карьеру в 2012 году.

«На мой взгляд, прошедший сезон открыл некоторые недочёты в работе, которые нам надо устранить. И работа Максимова будет большим подспорьем и Анатолию Хованцеву, и Артёму Истомину. Максимов может много привнести именно со своей позиции. Максимов – это усиление тренерской бригады.

Мы ещё в прошлом году с ним общались. Основная задача – усилить работу в мужской команде и в стрелковом, и в техническом плане. В том числе по индивидуальной работе с каждым по технике бега. И, может быть, внести какие-то новшества в общую физическую подготовку. Максимов на своем опыте всё это знает, потому что ещё недавно был спортсменом очень высокого уровня. И поэтому мы решили именно его привлечь в мужскую команду", — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

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