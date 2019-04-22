Пидручный: был страх, что Бё меня догонит

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. Он сумел опередить норвежца Йоханнеса Бё, который уверенно лидировал до четвёртого огневого рубежа.

«Мыслей было очень мало, потому что во время гонки работаешь на максимуме. Но были мысли, страх, что он меня догонит, что он очень сильный, что мне будет сложно удержать это лидерство. Время от времени я даже задумывался о том, что всё, больше не могу, хватит, можно сбавить темп. Думал, что медаль уже будет серебряная или бронзовая. Но в то же время я думал, что это золото, лучше, чем золото, не может быть ничего. Я заставлял себя терпеть и добраться к финишу первым», — цитирует Пидручного Xsport.

Дмитрий также рассказал о подготовке к Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Шаг за шагом мы идём к этому. Видим, что мы на правильном пути, если в этом сезоне смогли завоевать золото на чемпионате мира. Олимпийские игры – это главная цель четырёхлетия. Мы постепенно с тренерами движемся, стараемся делать правильные подготовительные планы для того, чтобы Олимпиада была удачной.



Я понимаю, что от меня болельщики уже будут ожидать высоких результатов. Буду делать всё возможное, чтобы не разочаровать», — сказал Пидручный.