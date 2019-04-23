Аделина Сотникова выложила кадры со своей откровенной фотосессии

Олимпийская чемпионка Сочи, фигуристка Аделина Сотникова приняла участие в откровенной фотосесии, несколько кадров она опубликовала на своей странице в «Инстаграме», сопроводив их подписью «Уважайте прошлое, создавайте будущее!».



Фигуристка предложила выбрать подписчикам один из трёх снимков. Большинство из них отметило фото, на котором заметно отсутствие у Сотниковой нижнего белья.



«Что, без трусов? О Боже...» — написал пользователь sviatkoba.



«Красивые у вас ноги», — прокомментировал этот же снимок пользователь kabandk.

Сотникова — четырёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы. Аделину называли «вундеркиндом» в фигурном катании в связи с тем, что уже в 13 лет она исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: тройной лутц — тройной риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер.