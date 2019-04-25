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Падин: для меня уход из сборной России по биатлону стал неожиданным

Падин: для меня уход из сборной России по биатлону стал неожиданным
Другие / Биатлон

Андрей Падин прокомментировал новость о своём уходе с поста тренера женской резервной команды России. В тренерский штаб команды на сезон-2019/20 вошли Сергей Коновалов и Евгений Куваев.

«Пока нет никаких планов относительно следующего сезона. Для меня уход из женской сборной стал неожиданным», – приводят слова Падина «Известия».

Ранее биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление, что Андрей Падин больше не входит в тренерский штаб женской сборной России.

Тренерский штаб женской сборной продолжит работу в прежнем составе – Виталий Норицын (главный тренер), Леонид Гурьев и Николай Загурский (помощники). Подготовку к сезону основная и резервная команды начнут с восстановительного сбора в Белокурихе (Алтайский край). Юниорская команда будет заниматься там с 12 по 25 мая, а основная и резервная сборные – с 14 по 30 мая.

Оглашён состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2019/20
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