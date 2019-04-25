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Губерниев — об уходе Падина: это больше чем преступление. Это ошибка!

Фото: РИА Новости
Губерниев — об уходе Падина: это больше чем преступление. Это ошибка!
Другие / Биатлон

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Андрей Падин не вошёл в состав тренерского штаба женской резервной сборной России по биатлону на сезон-2019/20. Тренировать команду будут Сергей Коновалов и Евгений Куваев.

«Тренера Андрея Падина убрали из наставников резервной женской сборной России по биатлону! Это больше чем преступление, это ошибка!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

Ранее биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление, что Андрей Падин больше не входит в тренерский штаб женской сборной России.

Тренерский штаб основной женской сборной продолжит работу в прежнем составе – Виталий Норицын (главный тренер), Леонид Гурьев и Николай Загурский (помощники).

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