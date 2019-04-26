Биатлонисты Татарстана хотят отделиться от лыжных гонок

Инициативная группа Федерации биатлона Татарстана обратилась к президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчёву с просьбой о поддержке своего решения о выходе из состава Федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана (с 2011 года биатлон существовал там под эгидой общей с лыжными гонками федерации).

Учредительное собрание новой организации состоялось 13 апреля, её президентом был избран Ильдар Нугманов. На данный момент новая Федерация биатлона ещё не получила республиканской аккредитации.

«Наша группа хотела донести до руководства СБР информацию о реальном положении биатлонных дел в республике. Ситуация очень тревожная и речь сейчас идёт буквально о выживании тех немногих центров, в которых ещё идёт тренировочный процесс. Руководство единой федерации в последние годы практически устранилось от развития биатлона в республике и сосредоточено исключительно на лыжных гонках. Более того, ещё летом 2018 года было заявлено желание официально отказаться от биатлонного направления. К сожалению процесс переформирования затянулся, а дело страдает. Немногие из имеющихся биатлонистов разъезжаются, а перспективные дети, победители и призёры всероссийских соревнований по пневматическому биатлону не видят возможностей для роста в Татарстане и их родители готовы уехать из региона. Именно поэтому наша инициативная группа перешла к активным действиям и мы просим СБР поддержать нас — потому что мы на сегодняшний момент и есть то, что пока может называться татарским биатлоном, вырастившим в своё время олимпийского чемпиона Рината Сафина.

Владимир Петрович Драчёв знаком с положением дел в Татарстане и пообещал во время своего визита в республику (он может состояться в ближайшее время), обсудить ситуацию и пути её разрешения с руководством Республики Татарстан", — сообщил Нугманов.