«Кубань» обыграла «Ладу» в первом полуфинале гандбольной Суперлиги

Гандболистки краснодарской «Кубани» на своей площадке нанесли поражение соперницам из тольяттинской «Лады» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России со счётом 29:27. Самой результативной в составе «Кубани» стала Антонина Скоробогатченко, забившая 10 мячей. 6 раз отличилась Диана Голуб. У «Лады» 9 мячей на счету Елены Михайличенко, 8 раз ворота соперниц поразила Дарья Дмитриева.

Второй и, если потребуется, третий матчи серии до двух побед состоятся в Тольятти 30 апреля и 1 мая, так как «Лада» заняла более высокое место на предварительном этапе соревнований.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Первый матч

«Кубань» (Краснодар) – «Лада» (Тольятти) – 29:27 (15:12).

Счёт в серии – 1-0.