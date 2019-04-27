Черноусов выиграл серебро на этапе Кубка мира в стрельбе из пистолета

Россиянин Артём Черноусов стал серебряным призёром этапа Кубка мира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, который проходит в Пекине. Его результат составил 240,4 балла.

Победу одержал представитель Индии Абхишек Верма (242,7). В тройке призёров также оказался Хан Сын У из Южной Кореи (220,0).

Напомним, ранее Черноусов и россиянка Виталина Бацарашкина заняли третье место в соревнованиях смешанных команд. В матче за бронзовые медали они оказались сильнее китайской пары Цянь Вэй/Ван Мэнъи.

Этап Кубка мира в Пекине завершится в воскресенье, 28 апреля.

Кубок мира. Стрельба из пневматического пистолета с 10 м. Пекин, Китай

Мужчины



1. Абхишек Верма (Индия) — 242,7

2. Артём Черноусов (Россия) — 240,4

3. Хан Сын У (Корея) — 220,0.