Васильев — о включении в сборную Сидорова: сработал административный ресурс

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев не считает ошибкой отсутствие в составе сборной России по биатлону на сезон-2019/20 Максима Цветкова, Ирины Старых и Екатерины Глазыриной, но удивлён включением в список Евгения Сидорова, который занимает 85-е место в рейтинге СБР.

«В общем и целом правильный состав, Цветков в этом сезоне никак себя не проявил, хотя ему давали авансы. Я бы в один ряд с ним поставил ещё и Антона Бабикова, но он более мудрый, выступал на этапах Кубка IBU и заработал там неплохую репутацию, хотя на Кубке мира он был невыразительным. Я бы вместо него ввел в состав кого-то из молодых, даже тех, кто себя ещё никак не проявил — Халили, Томшина, Малиновского, это хорошие ребята. Про Сидорова я слышал, но он ещё не заслуживает быть даже в резервной команде. Я думаю, здесь сработал административный ресурс.

В женской сборной произошла небольшая ротация, потому что не из кого выбирать, с женщинами у нас проблема, нет ярких звёзд. Мне очень понравилась Казакевич — очень интересная девочка, я бы на неё обратил серьёзное внимание. Правильно, что её поставили в основной состав, но с ней надо работать: у неё нестабильная стрельба, а ход приличный. Остальные девушки среднего уровня, но надеюсь, что я ошибаюсь и они всех удивят.

Глазырина? Не нужно оглядываться назад, тем более что у неё нехороший шлейф, зачем злить международную федерацию, так что это правильное решение. Судить по одному старту нельзя. Если бы она была молодая, то можно было бы дать аванс, а она уже известная. Старых говорит, что она якобы хочет взять паузу и полечиться, но я не уверен, что она после этого сможет вернуться в форму», — приводит слова Васильева ТАСС.