Цветков: о том, что не попал в сборную, прочитал в Интернете

Российский биатлонист Максим Цветков, который не вошел в состав сборной для централизованной подготовки, рассказал о планах подготовки к новому сезону.

«План подготовки к новому сезону у меня уже практически есть. Новость о том, что я не попал в сборную, не была для меня неожиданной, я не ждал этого. Сразу после окончания сезона я прорабатывал схемы, как я могу начать подготовку. Начал тренироваться 6 апреля. Проконсультировался с тренером и начал работу.

Тренироваться буду с ребятами, которые тоже не попали в сборную. Состав довольно-таки интересный и сборы будут тоже интересные. Но как будет стопроцентно известно, точно всё расскажу.

Пока могу сказать, что первый сбор у меня будет с 20 мая в Крыму с командой ЦСКА. Там же будут Петр Пащенко, Юрий Шопин и другие ребята присоединятся. План есть, регионы меня поддерживают, так что, думаю, проблем не возникнет.

О том, что не попал в сборную, мне никто не сообщил, я об этом прочитал в Интернете. Но у нас в России это нормальная тема.

То, что подготовка будет не в команде, – это некий вызов для меня. Если всё получится, будет больше удовлетворения от того, что самому удалось всё сделать», — рассказал Цветков в трансляции в своей группе в «ВКонтакте».