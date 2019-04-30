Гандболистки «Университета» в двух овертаймах обыграли «Динамо-Синара»

Ижевский «Университет» в двух овертаймах победил волгоградское «Динамо-Синара» во втором матче полуфинальной серии за 5–8-е место чемпионата России среди команд Суперлиги со счётом 35:34.

Самой результативной в составе ижевской команды стала Анастасия Портягина, забившая 13 мячей. 10 раз отличилась Наталья Решетникова. У «Динамо-Синара» 8 мячей на счету Софии Синицыной и 7 — у Юлии Марковой.

За 5-е место женской Суперлиги «Университет» сыграет с «Астраханочкой» (Астрахань), которая в двух матчах обыграла «Ставрополье».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Плей-офф за 5–8-е место. Полуфинал. Второй матч

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Университет» (Ижевск) — 35:34 (15:14).

Счёт в серии — 0-2.