Касперович – о словах Губерниева в адрес Цветкова: Максима они не заденут

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал отсутствие Максима Цветкова в составе национальной команды для подготовки к сезону-2019/20 и отметил, что спортсмена не должны волновать слова журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, который ранее назвал спортсмена слабаком.



«Это решение тренеров сборной. В этом году у Максима упали результаты, но я всегда говорил, что он очень способный и талантливый спортсмен. Не просто так Цветков стал чемпионом мира в эстафете и среди юниоров, и среди взрослых, выигрывал этапы Кубка мира. Я хорошо его знаю и, конечно, дал бы еще шанс готовиться с командой. Он ещё достаточно молодой и, думаю, до конца не раскрылся. Видимо, по каким-то критериям он не подошёл.



Подстегнут ли его слова Губерниева? И не заденут, и не подстегнут. Максим знает, что делает. Я на сто процентов уверен, он уже приступил к подготовке. Его может разозлить не то, что там кто-то написал, а то, что его не включили в состав сборной. Вот это его очень сильно подстегнет. Уверен, парень пробьётся в сборную через этот тернистый путь. Сейчас ему нужно оттачивать все моменты: и технические, и тактические, а придется пахать, пахать и еще раз пахать, чтобы попасть и дальше показывать результаты», — приводит слова Касперовича «Спорт день за днём».