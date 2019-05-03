Призёр ЧМ назвал руководителей ВФЛА, причастных к фальсификации его документов

Стали известны подробности дела серебряного призёра чемпионата мира, российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в августе 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен пропустил несколько допинг-тестов.

Лысенко представил документы, сославшись на пункт Международного стандарта по тестированию и расследованиям ВАДА, и сообщил, что был недоступен для допинг-офицеров по обстоятельствам, в которых нет его вины.

По информации «Матч ТВ», при проведении слушаний обнаружились расхождения между устными показаниями Лысенко и предъявленными доказательствами, что было расценено как попытка фальсификации. В таком случае Даниле угрожает дисквалификация на четыре года.

«С целью сокращения срока отстранения Даниле было предложено оказать содействие в раскрытии нарушения антидопинговых правил и сообщить фамилии тех, кто помог ему фальсифицировать документы либо находился в курсе происходящего», — сообщает источник.

Лысенко назвал фамилии нескольких человек, двое из которых входят в президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Расследование IAAF по делу Лысенко продолжается.