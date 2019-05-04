Пятиборец Циллекенс выиграл этап Кубка мира в Венгрии, Беляков — 11-й

Немец Кристиан Циллекенс стал победителем третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Секешфехерваре (Венгрия). Только в лазер-ране Циллекенс сумел обойти лидировавшего до этого француза Валентена Прада. Третьим финишировал египтянин Ахмед Эль-Генди.

Лучший из россиян Кирилл Беляков занял 11-е место. Особенно ему удался конкур, где он набрал максимальные 300 баллов.

Олимпийский чемпион Александр Лесун, для которого этот турнир стал первым международным личным стартом с июля 2018 года, перед лазер-раном уступал лидеру 18 секунд, что соответствовало месту в топ-10. На финиш россиянин пришёл 21-м.

Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Секешфехервар, Венгрия

Мужчины

1. Кристиан Циллекенс (Германия) – 1492.

2. Валентен Прад (Франция) – 1489.

3. Ахмед Эль-Генди (Египет) – 1483…

11. Кирилл Беляков (Россия) – 1441…

21. Александр Лесун (Россия) – 1416.