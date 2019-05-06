Резцова: Драчёв – свадебный генерал. Его интересуют только деньги

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова раскритиковала работу руководства Союза биатлонистов России. Главой организации является Владимир Драчёв.

«Изначально была за Виктора Майгурова, но верила, что и Владимир Драчёв может что-то сделать. Он же бил себя в грудь, обещал всё исправить сразу же, как придёт на пост главы СБР. Но сейчас стало понятно, что его интересуют только деньги. Не люблю жадных людей.



Понятно, что из-за допингового скандала от российского биатлона отвернулись спонсоры и не проводятся соревнования. Но это не повод за деньги давать должности людям. Сейчас Драчёв – свадебный генерал. А рулит всем господин Нуждов, которому финансово помогает «Газпром». Он даёт финансы, а за это имеет право руководить процессами.



Чтобы вы понимали, Алексей Нуждов – лыжник, который в своё время руководил «лыжным клубом Наседкина». Так он даже ни одного нормального лыжника не выпустил, не говоря уже о биатлонисте. Так и получается, что лыжник Большаков – друг Драчёва, а лыжник Нуждов – кошелек Драчёва. В итоге биатлоном стали руководить лыжники, поэтому и говорят теперь, что, может быть, стоит лыжников переквалифицировать в биатлонисты. Сделали из СБР шапито!» – цитирует Резцову Metaratings.