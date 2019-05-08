Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что биатлонистка Мария Кручова завершила спортивную карьеру, сообщает Xsport.



По словам функционера, Кручова решила сосредоточиться на личной жизни и вскоре выходит замуж. Её избранником является российский биатлонист Александр Логинов, занявший второе место в общем зачете Кубка мира минувшего сезона.



Лучшим результатом 24-летней биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушом в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.

В прошедшем сезона Кручова дебютировала на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), где заняла 73-е место в спринтерской гонке.