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Евгения Медведева сообщила о своей болезни

Евгения Медведева сообщила о своей болезни
Другие / Фигурное катание

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что заболела во время тура. Спортсменка опубликовала соответствующее фото в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

19-летняя Евгения Медведева является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).

В обновлённом рейтинге фигуристок, представленным Международным союзом конькобежцев, Евгения занимает третью строчку. Лидирует её соотечественница Алина Загитова. Второй идёт японка Сатоко Мияхара.

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