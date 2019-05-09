Александр Логинов и Мария Кручова сыграют свадьбу на западе Украины

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Александр Логинов и украинская биатлонистка Мария Кручова поженятся 12 мая в Тернополе, что находится на западе Украины, сообщает Tribuna. Спортсмены уже расписались в Саратове.

Ранее государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев рассказал, что Кручова завершила карьеру и собирается сосредоточиться на личной жизни. Сама спортсменка информацию о завершении выступлений опровергла.

Лучшим результатом 24-летний биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Логинов стал вторым.

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке