Российские синхронистки выиграли произвольную программу на Кубке Европы

Сборная России по синхронному плаванию победила в произвольной программе на домашнем Кубке Европы, который проходит в Санкт-Петербурге.



В составе российской команды выступили Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирёва, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская и Варвара Субботина. За выступление спортсменки набрали 97,4000 балла.



Второе место заняла команда Испании, тройку призёров замкнули синхронистки из Греции.



Ранее россиянки также стали первыми в технической программу. Победа по сумме двух выступлений позволила российской сборной квалифицироваться на Олимпийские игры — 2020 в Токио в соревнованиях групп.



Синхронное плавание. Кубок Европы. Санкт-Петербург

Произвольная программа



1. Россия — 97,4000.

2. Испания – 91,8667.

3. Греция – 85,5333.