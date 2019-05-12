Сборная России по синхронному плаванию победила в произвольной программе на домашнем Кубке Европы, который проходит в Санкт-Петербурге.
В составе российской команды выступили Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирёва, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская и Варвара Субботина. За выступление спортсменки набрали 97,4000 балла.
Второе место заняла команда Испании, тройку призёров замкнули синхронистки из Греции.
Ранее россиянки также стали первыми в технической программу. Победа по сумме двух выступлений позволила российской сборной квалифицироваться на Олимпийские игры — 2020 в Токио в соревнованиях групп.
Синхронное плавание. Кубок Европы. Санкт-Петербург
Произвольная программа
1. Россия — 97,4000.
2. Испания – 91,8667.
3. Греция – 85,5333.
Российские синхронистки выиграли произвольную программу на Кубке Европы