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Российские синхронистки выиграли произвольную программу на Кубке Европы

Российские синхронистки выиграли произвольную программу на Кубке Европы
Другие / Водные виды спорта

Сборная России по синхронному плаванию победила в произвольной программе на домашнем Кубке Европы, который проходит в Санкт-Петербурге.

В составе российской команды выступили Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирёва, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская и Варвара Субботина. За выступление спортсменки набрали 97,4000 балла.

Второе место заняла команда Испании, тройку призёров замкнули синхронистки из Греции.

Ранее россиянки также стали первыми в технической программу. Победа по сумме двух выступлений позволила российской сборной квалифицироваться на Олимпийские игры — 2020 в Токио в соревнованиях групп.

Синхронное плавание. Кубок Европы. Санкт-Петербург
Произвольная программа

1. Россия — 97,4000.
2. Испания – 91,8667.
3. Греция – 85,5333.

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