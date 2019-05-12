Синхронистки Колесниченко и Ромашина опередили украинок на Кубке Европы

Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу в произвольной программе в соревнованиях дуэтов на домашнем Кубке Европы по синхронному плаванию, проходящем в Санкт-Петербурге.



За выступление они получили 97,4667 балла. Вторыми стали представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (93,1667 балла). Бронза досталась испанкам Саре Салдане Лопес и Карбонель Бальестеро (91,5667).



Ранее россиянки первенствовали в технической программе дуэтов. Победа по сумме двух выступлений позволила россиянкам получить олимпийскую лицензию для участия в Играх 2020 года в Токио в этой дисциплине.



Синхронное плавание. Кубок Европы. Произвольная программа. Санкт-Петербург

Женщины



1. Россия (Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина) — 97,4667.

2. Украина (Марта Федина/Анастасия Савчук) — 93,1667.

3. Испания (Сареа Салдана Лопес и Карбонель Бальестеро) — 91,5667.