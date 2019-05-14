Морозова: благодаря гостям наша свадьба с Поршневым удалась

Российская биатлонистка Анастасия Морозова, ставшая женой Никиты Поршнева, поделилась впечатлениями от прошедшей свадебной церемонии.

«Мы с моим мужем Никитой Поршневым хотим сказать огромное спасибо нашим гостям. Вы нереально крутые. Наша свадьба удалась благодаря вам. Эти несколько дней пролетели как один миг, но надеемся, они останутся в ваших сердцах надолго. P.S. Всегда на одной волне с Никитой Поршневым», — написала Морозова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Морозовой.

Поршнев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке, неоднократный чемпион России.



Морозова — победительница и призёр этапов Кубка IBU и чемпионата России.

Биатлонисты Поршнев и Морозова стали мужем и женой