Морозова: благодаря гостям наша свадьба с Поршневым удалась
Российская биатлонистка Анастасия Морозова, ставшая женой Никиты Поршнева, поделилась впечатлениями от прошедшей свадебной церемонии.
«Мы с моим мужем Никитой Поршневым хотим сказать огромное спасибо нашим гостям. Вы нереально крутые. Наша свадьба удалась благодаря вам. Эти несколько дней пролетели как один миг, но надеемся, они останутся в ваших сердцах надолго. P.S. Всегда на одной волне с Никитой Поршневым», — написала Морозова.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Морозовой.
Поршнев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке, неоднократный чемпион России.
Морозова — победительница и призёр этапов Кубка IBU и чемпионата России.
Биатлонисты Поршнев и Морозова стали мужем и женой
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